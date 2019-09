Chiusura per 90 giorni dei B&B: Santoro contro il Comune di Salerno

La maggioranza al Comune di Salerno è pronta a varare il nuovo regolamento per i Bed & Breakfast nel prossimo Consiglio Comunale del 30 settembre, che prevede la chiusura obbligatoria per almeno tre mesi all’anno di tali strutture ricettive.

La protesta

Il consigliere d’opposizione Dante Santoro sul tema si era già espresso contrariamente, lamentando una scelta che “metterebbe in ginocchio centinaia di B&B”. La battaglia del consigliere sembrava vinta, finchè non è giunta la notizia di un ritorno dell’ amministrazione comunale su questa posizione. Per Santoro“ sarebbe l’ennesima scelta a danno di migliaia di salernitani che avevano potuto crearsi un’opportunità con l’apertura di un B & B, una scelta a sfavore dei piccoli ed a favore degli interessi di pochi. Noi - annuncia - ci opporremo in Consiglio Comunale ed invitiamo l’amministrazione comunale a rivedere questa scelta che sarebbe disastrosa per tanti che avevano aperto un’attività per offrire un servizio alla collettività e trarre un po' di respiro economico. Daremo battaglia su questo tema e faremo da megafono per le vittime di questa scelta.”