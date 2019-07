Comune di Salerno, il sindaco incontra il consigliere russo Lysenko

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha ricevuto a Palazzo di Città Igor Lysenko, consigliere dell'ambasciata della federazione russa in Italia, e Anton Sdobin, vicedirettore del centro culturale russo in Italia, entrambi ospiti della finale del Festival del Mare il in programma il 12 luglio al Teatro Augusteo.

L'incontro

All'incontro, promosso dal consigliere Horace Di Carlo, erano presenti Gaetano Palumbo e Carmine Marino, rispettivamente presidente e vicepresidente dell'associazione musicale Festival del Mare. Nel corso dell'incontro si è discusso in particolare della possibilità di instaurare proficui scambi culturali e commerciali tra la federazione russa e la città di Salerno, con particolare riferimento alla creazione di un gemellaggio con una città della Crimea.