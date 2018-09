Vertenza dei lavoratori al Comune di Scafati, la Csa incontra la commissione straordinaria

Un tavolo unitario per discutere delle problematiche riguardanti gli agenti della polizia municipale e tutti i lavoratori dell’amministrazione comunale di Scafati.

La proposta

A chiederlo è il segretario generale della Csa provinciale Angelo Rispoli, alla vigilia dell’incontro che la commissione straordinaria dell’Ente ha concesso alla sigla sindacale per domani, giovedì 5 settembre 2018 alle 11, presso il Municipio. “Sarebbe giusto discutere insieme agli altri rappresentanti delle parti sociali perché le problematiche riguardano tutte le maestranze - dichiara Rispoli - Questo sarebbe un segnale importante, anche in virtù del fatto che un’ora dopo l’incontro convocato dal prefetto Giorgio Manari è prevista una riunione con le Rsu a cui, oltre i delegati Csa, saranno impegnati anche gli altri rappresentanti delle sigle sindacali”.

Un confronto fondamentale per Rispoli, che auspica una stagione di concertazione per i lavoratori dell’Amministrazione scafatese. “Dalla triade ci aspettiamo una presa di posizione sugli accordi firmati nei mesi scorsi in merito alle indennità pregresse da dare ai dipendenti. Inoltre - spiega Rispoli - vorremmo gettare le basi che possano portare alla firma del nuovo contratto decentrato. Infine, serve affrontare il discorso delle problematiche legate ai lavoratori della polizia municipale, a partire dagli orari di lavoro, e magari iniziare a pensare all’attuazione di un turn-over e avviare le procedure concorsuali per nuove assunzioni. Assunzioni che, a dire servirebbero per l’intera pianta organica comunale e che ci aspettiamo possano partire con un segnale positivo dello Stato. Per questo sarebbe giusto che le organizzazioni sindacali agiscano insieme e non divise”. Per questo motivo la Csa provinciale ha inviato una lettera alle altre organizzazioni sindacali per affrontare i problemi dei lavoratori del Comune di Scafati in maniera unitaria