Comunità di Sant'Egidio, al via la raccolta di aiuti per i senza fissa dimora

Lunedì prossimo, 18 settembre, la Chiesa di Sant'Anna al Porto si aprirà stabilmente alla Preghiera della Comunità di Sant'Egidio e alla preparazione dei "cestini" che saranno poi distribuiti in strada ai senza fissa dimora. Sarà così ogni lunedì, grazie alla generosa disponibilità di Don Claudio Raimondo, Parroco dell'Annunziata, e al supporto dell'Azione Cattolica Parrocchiale e di altri che vorranno unirsi. Appuntamento alle 18:30 per la preparazione e alle 19:00 per la preghiera. Il giovedì continua l'attività presso la Chiesa antica di Sant'Eustachio, nella zona Orientale della città, con la preghiera e l'uscita in strada.

E ogni settimana gli anziani della Casa Albergo di Largo Scuola Medica Salernitana ricevono le amorevoli visite dei membri della Comunità. La Comunità di Sant'Egidio è impegnata inoltre a sostenere il progetto di accoglienza ed integrazione che ha visto arrivare a Salerno dai campi profughi del Libano una famiglia siriana, con cinque bimbi, scappata da Homs a causa della guerra. "Figlioli, non amiamo a parole nè con la lingua, ma con i fatti e nella verità" (1 Giovanni 3, 18)