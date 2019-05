Sente dolori allo stomaco, va in ospedale e scopre che è un infarto: salvo 79enne

Paura, questa mattina, in Costiera Amalfitana, dove un anziano di 79 anni, residente a Conca dei Marini, è stato trasportato d’urgenza dai familiari al pronto soccorso del presidio ospedaliero di Ravello in quanto lamentava forti dolori allo stomaco.

La diagnosi

A prenderlo in cura - riporta Il Vescovado - è stato il cardiologo di turno che, a seguito di un’ecografia, gli ha diagnosticato un infarto in corso. Dopo averlo sottoposto ad horas alla terapia farmacologica necessaria, l’uomo è stato condotto in eliambulanza all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno dove sarà sottoposto ad un intervento chirurgico. Le sue condizioni di salute, comunque, non sono gravi.