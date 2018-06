Conca dei Marini: è stato revocato il divieto di balneazione

Buone notizie per i vacanzieri che invadono la costiera amalfitana alla ricerca di tintarella e di mare pulito. Il sindaco Gaetano Frate, primo cittadino di Conca dei Marini ha revocato il divieto di balneazione emesso il 7 giugno. E' stato infatti riparato l'impianto di trattamento dei reflui che aveva consigliato prudenza e controlli nello specchio d'acqua in località Marina di Conca. Il danno è stato riparato, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania ha inviato risultati confortanti dopo l'analisi del campione delle acque di balneazione prelevato il 13 giugno.