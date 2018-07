Dolori allo stomaco, infarto in corso: 60enne salvato in Costiera

Corsa contro il tempo e lieto fine per un 60enne originario di Conca dei Marini, che in Costiera Amalfitana è stato colpito da infarto. L'uomo, che lamentava forti dolori allo stomaco, è stato prima trasportato al presidio ospedaliero di Castiglione di Ravello dove l'ecografia ha rilevato l'infarto in corso, infine a Maiori e da qui al "Ruggi" di Salerno. Adesso è fuori pericolo.