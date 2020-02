Doppio concerto di Niko Pandetta nel salernitano: l'ira di Borrelli

Previsti due concerti, ad Eboli e a Campagna, il 20 ed il 22 febbraio del cantante neomelodico Niko Pandetta, mentre a Bollate le associazioni ed il sindaco avrebbero bloccato un concerto previsto per il 7 febbraio. A puntare il dito contro le amministrazioni salernitane pronte ad accoglierlo, il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli.

"Durante uno dei suoi ultimi concerti senza autorizzazioni, a Fisciano, Pandetta ha omaggiato i detenuti al 41bis e condannato il regime di carcere duro previsto per i camorristi. Per queste ragioni, il locale è stato sanzionato e chiuso per diversi giorni.

Dopo gli ultimi episodi avvenuti durante il concerto alla vigilia di Natale a Fisciano, dove sono stati lanciati messaggi di solidarietà ai detenuti al 41bis, bisogna controllare in modo severissimo le esibizioni di questo personaggio, verificare che i concerti abbiamo i permessi necessari e verificare se ci siano ambienti legati alla criminalità.

Pandetta è uno che decanta la malavita, egli stesso ha rapporti stretti con essa, per questo non gli si dovrebbe consentire di esibirsi inneggiando ai clan, manda pessimi messaggi. Nel resto d’Italia molti sindaci stanno vietando i camorra dove si esaltano le vicende dei clan”