"Amatevi, amatevi sempre": Alessandra Amoroso conquista il Palasele

Gioiosa, solare, innamorata della vita e della tenacia di scegliere sempre se stessa. "Amatevi, a prescindere e indiscriminatamente, amatevi sempre": questo il messaggio lanciato ieri sera, da Alessandra Amoroso che ha celebrato anche al Palasele di Eboli i suoi 10 anni di carriera, con il 10 Tour, tra innumerevoli fans di tutte le età che, a squarciagola, hanno intonato i successi di ieri e di oggi della bella cantautrice. Tra lacrime e sorrisi, Alessandra Amoroso ha ringraziato la folta platea da sold out, composta da giovani, meno giovani e anche tanti bambini entusiasti di "vivere a colori" in una serata da non dimenticare. Una applaudita carrellata di brani per la sua Big family: da La Stessa a Forza e Coraggio, a Dalla tua parte a Trova un modo, passando per Immobile a Stupida ed Estranei, le canzoni della Amoroso hanno coinvolto proprio tutti, tra video e selfie.

Il fuori programma

Poi, la sorpresa romantica: una proposta di matrimonio in platea. Terminata la canzone, Alessandra Amoroso ha fatto salire sul palco la coppia, visibilmente emozionata, che ha scelto il Palasele per la sua promessa d'amore piu importante. "Chissà che anche il mio compagno non prenda esempio da voi e mi chieda di sposarlo", ha scherzato la cantautrice. Balli e sorrisi in un show condiviso a 360° con il pubblico che "le ha cambiato la vita", regalandole un sogno e al quale la cantante ha consigliato di seguire sempre se stesso, credendo nelle proprie capacità e andando avanti con speranza e fiducia, al di là di tutto e tutto. Coriandoli e applausi per il gran finale di una vera festa dedicata all'amore e alla musica "che può trasformare, ispirare e sostenere", come ricordato dalla stessa cantautrice. Un successo.

Gli altri appuntamenti

Giovedì 28 marzo arrivano Thegiornalisti con “LOVE TOUR” (già sold out), mentre sabato 30 marzo è atteso Fedez con “PARANOIA AIRLINES TOUR” (biglietti disponibili in prevendita). A seguire, faranno tappa a Eboli Ultimo (27 aprile, COLPA DELLE FAVOLE TOUR, sold out), Raf-Tozzi (7 maggio), Marco Mengoni (18 maggio, #MENGONILIVE2019), Eros Ramazzotti (6 dicembre, VITA CE N’È WORLD TOUR). Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21. Per informazioni sulle prevendite ufficiali autorizzate, sul costo dei tagliandi, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156 - Anni60produzioni.com