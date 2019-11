Capodanno 2020, Irene Grandi e Negrita attesi a Salerno

Salerno si prepara a festeggiare il Capodanno a tutto rock. Dopo le rinunce di Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Claudio Baglioni l’amministrazione comunale di Salerno ha deciso di sondare le disponibilità di Irene Grandi e dei “Negrita”.

Le festività

La trattativa – riporta Il Mattino – è ancora in corso, ma il sindaco Vincenzo Napoli e l’intera amministrazione comunale sono orientati a puntare tutto sulla cantautrice di Firenze e sul gruppo musicale rock che prende il nome dal brano dei Rolling Stones Hey! Negrita. Dunque, salvo improvvisi dietrofront (finora non sarebbero arrivate risposte negative), saranno loro i protagonisti che saliranno sul palco del Concertone di San Silvestro che, per l’ultima volta, sarà allestito in Piazza Amendola. Il prossimo anno – come annunciato dal governatore De Luca – la manifestazione si trasferirà nella nuova Piazza della Libertà.