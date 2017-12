Concerto di Natale all'Hospice: l'Asl di Salerno vicina ai degenti

Giovedì 28 dicembre alle ore 17.45, presso l’Hospice dell’ASL “La casa di Lara” di via Salvatore Calenda a Salerno, si terrà il “Concerto di Natale all’Hospice”. La serata all’insegna della musica e della solidarietà sarà dedicata gli ospiti della struttura. La manifestazione è organizzata dall’ASL Salerno con la collaborazione dell’Associazione “Noi per te” e sarà animata da un gruppo di musicisti. L'obiettivo è far sentire la propria vicinanza ai degenti della struttura ed ai loro familiari. Saranno presenti al concerto la Direzione Aziendale, il Direttore del Distretto di Salerno dottor Vincenzo D’Amato, il Responsabile U.O.D. Terapia del Dolore dottore Maurizio Pintore, il Responsabile de “La Casa di Lara” dottore Antonio Apicella, il Presidente dell’Associazione Onlus “Noi per Te”, Maria Rosaria Flauti.