Asl di Salerno, al via i concorsi per i direttori: gli ospedali interessati

Al via, nella nostra provincia, i concorsi da parte dell’Asl Salerno. Per iniziare, presso l’ospedale di Polla si cercano un direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale e un altro per Geriatria. A Vallo della Lucania, invece, si ricerca un direttore per Chirurgia Vascolare ed a Sapri un direttore per il reparto di Ostetricia e Ginecologia. Si parla di incarichi di durata quinquennale.

Gli altri incarichi

Ad Eboli, si ricerca un direttore di Neufrologia, uno per Ortopedia e Traumatologia agli ospedali di Battipaglia e Nocera Inferiore e, sempre a Nocera Inferiore, anche un direttore di Medicina Trasfusionale.