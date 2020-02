Concorsone Campania, presentato ricorso al Consiglio di Stato: parla De Luca

“La Regione Campania fa un concorso per mandare a lavorare diecimila giovani diplomati e laureati presso 240 Comuni, presso la Corte di Appello di Napoli e Salerno e un ricorso, uno dei 3 mila ricorsi, lo blocca''. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha approfittato della conferenza stampa di presentazione dell'avvio dei lavori relativi al collettamento dei reflui di Torre del Greco all'impianto di Foce Sarno, affidati dalla società Gori alla ditta vincitrice dell'appalto da 35 milioni di euro finanziati dalla Regione, per tornare a parlare del concorso bandito e le cui procedure sono state bloccate. ''Fra due ore - ha annunciato pubblicamente nel suo intervento - sarà pronto il ricorso al Consiglio di Stato. Abbiamo fiducia che questo ricorso verrà accolto, tanto che per marzo, questo è l'obiettivo, manderemo a lavorare i primi 3 mila giovani laureati e diplomati. E siccome che graduatoria resterà attiva per due anni siamo convinti che andranno a lavorare tutti i diecimila laureati e diplomati che hanno partecipato al concorso. E questo è un miracolo doppio: primo perchè abbiamo fatto la più grande operazione sul lavoro che si sia fatta in Italia, nessuna Regione manda a lavorare diecimila giovani; altro miracolo è che tutto questo è stato fatto senza porcherie clientelari, non abbiamo gestito niente''.

Il ricorso

Nella tarda mattinata il Formez ha presentato il ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione del Tar che ha bloccato il concorso della Regione Campania per le pubbliche amministrazioni nei Comuni della Regione. Il Formez esprime ottimismo per lo sblocco del concorso e per una decisione che potrebbe arrivare in tempi brevissimi, anche oggi. Stamattina, intanto, la prova prevista per oltre 600 candidati non si è svolta in ottemperanza alla decisione del Tar di ieri.

Il deputato Casciello (Fi):