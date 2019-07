Maxi concorso della Regione: in 8 giorni, circa 240mila domande per 2.175 posti di lavoro

Nel giro di una settimana, sono state presentate 240mila domande (stando all'ultimo dato della mattinata di oggi ndr), per i primi due bandi del maxi concorso della Regione Campania. Boom di domande di partecipazione, dunque, inviate sulla piattaforma online della Formez, società incaricata dello svolgimento del concorso.

La selezione

La selezione riguarderà 2.175 unità che entreranno a far parte degli enti pubblici locali della Campania. Diverse, le figure pofessionali che lavoreranno nelle amministrazioni locali campane. Uno dei bandi riguarda le figure di categoria D, per le quali è necessario aver conseguito una laurea, mentre l'altro per quelle di categoria C, per le quali, invece, basta il diploma. Come prevedibile, dunque, immediate, le adesioni dei campani in cerca di lavoro: per presentare la domanda, c'è tempo fino all'8 agosto.