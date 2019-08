Maxi concorso della Regione Campania: al via le prove dal 2 settembre, il calendario

Si terranno a partire dal 2 settembre, le prove preselettive relative ai due bandi di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato, presso la Regione e gli enti locali della Campania, di 2.175 unità di personale, di cui 950 unità di personale da inquadrare nella categoria D, diversi profili, nonchè 1.225 unità di personale da inquadrare nella categoria C, diversi profili. Come rende noto la Formez, prove preselettive si svolgeranno a Napoli presso la Mostra d’Oltremare, ingresso di Piazzale Tecchio secondo il calendario. Non sono ammesse e non saranno prese in considerazione richieste per cambiare giornata o sessione di prova.

Ecco il calendario



I primi ad essere convocati saranno i candidati iscritti al concorso per l’assunzione delle 1.225 unità di personale da inquadrare nella categoria C, ripartiti secondo il seguente ordine:

2 Settembre 2019 ore 8,00 candidati da: Kabli Fatima a Luongo Luisa

2 Settembre 2019 ore 15,00 candidati da: Luongo Marcello a Martorano Giulia

3 Settembre 2019 ore 8,00 candidati da: Martorano Giuseppe a Molaro Carmela

3 Settembre 2019 ore 15,00 candidati da: Molaro Domenico a Nuzzo Caterina

4 Settembre 2019 ore 8,00 candidati da: Nuzzo Chiara a Pastore Natascia

4 Settembre 2019 ore 15,00 candidati da: Pastore Nicola a Piscopo Marco

5 Settembre 2019 ore 8,00 candidati da: Piscopo Margherita a Rivelli Angela

5 Settembre 2019 ore 15,00 candidati da: Rivelli Antonio a Salvione Romolo Maria

6 Settembre 2019 ore 8,00 candidati da: Salviulo Angelina a Serritelli Gennaro

6 Settembre 2019 ore 15,00 candidati da: Serritelli Giovanni a Tartaglione Gabriele

9 Settembre 2019 ore 8,00 candidati da: Tartaglione Gaetana a Ventriglia Orsola

9 Settembre 2019 ore 15,00 candidati da: Ventriglia Pasquale a Adinolfi Verdiana

10 Settembre 2019 ore 8,00 candidati da: Adinolfi Vincenzo a Aulicino Valentina

10 Settembre 2019 ore 15,00 candidati da: Aulino Angelo a Borrelli Andrea

11 Settembre 2019 ore 8,00 candidati da: Borrelli Angela a Cangiano Antonia

11 Settembre 2019 ore 15,00 candidati da: Cangiano Antonio a Cassese Immacolata

12 Settembre 2019 ore 8,00 candidati da: Cassese Lorenzo a Ciriaco Camilla

12 Settembre 2019 ore 15,00 candidati da: Ciriaco Lidia a Cuomo Rolando

13 Settembre 2019 ore 8,00 candidati da: Cuomo Rosa a De Luca Mariarosa

13 Settembre 2019 ore 15,00 candidati da: De Luca Marica a Di Caprio Cristina

16 Settembre 2019 ore 8,00 candidati da: Di Caprio Daniela a Donniacono Luca

16 Settembre 2019 ore 15,00 candidati da: Donniacuo Adele a Ferrara Rossella

17 Settembre 2019 ore 8,00 candidati da: Ferrara Sabato a Gambardella Ambra

17 Settembre 2019 ore 15,00 candidati da: Gambardella Andrea a Guarino Marinica

18 Settembre 2019 ore 8,00 candidati da Guarino Mario a Jusufi Adrian





Al via, dal giorno 18 settembre alle ore 15 le prove preselettive per i candidati iscritti al concorso per l’assunzione delle 950 unità di personale da inquadrare nella categoria D, ripartiti secondo il seguente ordine:



18 Settembre 2019 -ore15,00 candidati da: Cabib Alessandro a Corrado Francesco

19 Settembre 2019 – ore 8,00 candidati da: Corrado Gennaro a Di Lauro Modestino Isaia

19 Settembre 2019 – ore 15,00 candidati da: Di Lauro Paolo a Garramone Mariangela

20 Settembre 2019 – ore 8,00 candidati da: Garri Daniela a Luongo Carmine

20 Settembre 2019 – ore 15,00 candidati da: Da Luongo Chiara a Navarra Antonio

23 Settembre 2019 – ore 8,00 candidati da: Navarra Carmine a Quintavalle Michela

23 Settembre 2019 – ore 15,00 candidati da: Quinterno Antonella a Signore Vincenzo

24 Settembre 2019 – ore 8,00 candidati da: Signorella Marilena a Acanfora Valentina

24 Settembre 2019 – ore 15,00 candidati da: Accadia Rita a Buzzulini Marco



In considerazione del numero iscritti, al fine di agevolare le procedure e favorire il rispetto dei tempi di svolgimento in ciascuna sessione di prova, si invitano i candidati a presentarsi ai cancelli di ingresso muniti di ricevuta di iscrizione e di documento di identità. Dopo aver superato i cancelli di ingresso i candidati si dovranno presentare direttamente al padiglione loro assegnato, secondo la ripartizione che sarà pubblicata a partire dal prossimo 26 agosto 2019.



I candidati che dovranno munirsi di penna nera, devono presentarsi, con un valido documento di riconoscimento, la ricevuta e il modulo di autocertificazione rilasciati dal sistema “Step-One 2019”.

I divieti

Durante la prova preselettiva i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni il comitato di vigilanza dispone l’immediata esclusione dal corso-concorso.

L'avviso

Le prove si svolgeranno secondo quanto stabilito all’art. 6 dei bandi. I candidati diversamente abili con percentuale di invalidità pari o superiore all’80%, in base in base all'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, numero 104, sono esentati dalla prova preselettiva e ammessi direttamente alle successive prove scritte. I candidati diversamente abili, non esentati dalle prove, bisognosi di assistenza e/o di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove, dovranno far pervenire, ai sensi dell’art.4 del bando, la documentazione di supporto alla dichiarazione già resa sul proprio handicap, per consentire a Formez PA di assisterli adeguatamente, esibendone copia anche il giorno delle prove. Detta dichiarazione dovrà contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l’handicap determina in funzione delle procedure preselettive e selettive. In ogni caso, i tempi aggiuntivi eventualmente concessi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Ai sensi dell’art. 2 del bando, I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva. Resta ferma la facoltà della Commissione Interministeriale per l’attuazione del progetto RIPAM di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l’esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti ovvero per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista. I candidati sono invitati a consultare costantemente il sito Ripam www.riqualificazione.formez.it per ogni altra comunicazione e informazione.

Per conoscere l'elenco dei candidati ammessi alla successiva fase selettiva scritta e le informazioni relative alle modalità del suo svolgimento: Riqualificazione.formez.it