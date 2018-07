Concorso presidi, pc malfunzionante: candidata chiama la polizia

Caos all’istituto “Genovesi-Da Vinci” di Salerno, dove, a poche ore dalla diffusione da parte del Ministero dell’Istruzione dei risultati della prova preselettiva del concorso per presidi, una candidata ha denunciato che durante la fase della correzione, la batteria di 100 da lei svolta è sparita dal monitor del computer e per lei il Comitato di Vigilanza non ha potuto pubblicare alcun risultato.

La denuncia

Da qui la decisione di chiedere l’intervento della Polizia di Stato e di denunciare l’accaduto poiché, di fatto, è come se non avesse partecipato al concorso. Ma – riporta Il Mattino – a quanto pare anche altri computer utilizzati dai candidati, nella stessa aula dell’Istituto scolastico, avevano dato problemi. In particolare, si oscuravano a intervalli irregolari. Per il preside Nicola Annunziata di è trattato di un “malfunzionamento del sistema” e che, comunque, “la candidata non ha inteso ripetere la prova”.