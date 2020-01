Concorso per assistenti sociali: presunte irregolarità, nei guai ex sindaco di Sapri

Presunte irregolarità nel concorso per assistenti sociali al Piano di Zona S9: finiscono a processo l’ex sindaco di Sapri, Giuseppe Del Medico, l’ex coordinatore Antonio Abbadessa e i componenti della commissione di concorso. Lo ha stabilito il Gip del Tribunale di Lagonegro.

Le dimissioni

I fatti risalgono al 2017, dopo le dimissioni di due dei tre funzionari dell’Ufficio di Piano, in piena campagna elettorale per le amministrative di Sapri, Comune Capofila del Piano di Zona. A seguito di alcune segnalazioni alla Procura, dunque, iniziarono gli accertamenti per far luce su quelle dimissioni sospette. Le accuse mosse contro gli indagati, sono abuso d’ufficio, soppressione, distruzione e occultamento di atti veri, falsità ideologica.

Il processo

Intanto, il Comune di Sapri, guidato oggi dal sindaco Antonio Gentile, e il Comune di Santa Marina, si sono costituiti parte civile. L'udienza è stata fissata ad aprile.