Concorsone, la Regione Campania impugna la decisione del Tar

La Regione Campania impugna la decisione con la quale il Tar ha bloccato il maxi concorso per 950 unità e ricorre, dunque, al Consiglio di Stato per chiedere l’immediata sospensiva.

I dettagli

L'ordinanza della Quinta Sezione del Tar Campania ha bloccato la procedura Ripam per il “Concorsone” gestito dal Formez.

La Regione ha dato mandato all'avvocatura di procedere e auspica in una decisione positiva da parte del Consiglio di Stato. Ritiene, infatti, che procedura e modalità di selezione del Concorsone siano identiche a quelle attuate dal Formez per altri concorsi pubblici.