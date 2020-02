Riparte il "Concorsone" in Campania, il Consiglio di Stato blocca la sospensiva

La quinta sezione del Consiglio di Stato (presidente Francesco Caringella), con due decreti cautelari, ha accolto il ricorso della Regione Campania contro lo stop al concorsone regionale deciso dal Tar di Napoli.

Le motivazioni

Palazzo Spada, tra le motivazioni dell'accoglimento della misura provvisoria, rileva che, "alla luce di una ponderazione comparativa degli interessi propria della presente fase, risulta prevalente, in considerazione del pericolo attuale di danno immediato e irreversibile, l'interesse pubblico alla prosecuzione della procedura in avanzato corso di svolgimento, a fronte dell'interesse contrapposto suscettibile di piena tutela in caso di esito positivo del giudizio". Ora, in attesa dell'udienza di merito, prevista la prossima settimana, viene sospesa l'ordinanza dei giudici amministrativi napoletani che bloccava gli esiti di una prima tranche del concorso e il Consiglio di Stato ha fissato, "per la discussione, la camera di consiglio del 5 marzo 2020".

Il governatore De Luca: