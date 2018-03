Oltraggio a pubblico ufficiale: condannato il sindaco di Roscigno

E' stato condannato in primo grado ad un mese di reclusione (pena sospesa) e a versare mille euro per oltraggio a pubblico ufficiale, Pino Palmieri, sindaco di Roscigno. Insieme al primo cittadino sono finiti nei guai anche Nicola Capo, Luigi Ruocco, Damiano Alessandro ed Emilio Stio. Lo hanno stabilito i giudici del Tribunale di Salerno.

I fatti

Nel maggio del 2012, in occasione delle elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio comunale, i cinque avrebbero ripetutamente chiamato “venduta” Maria Antonietta Resciniti, presidente di seggio, al momento della proclamazione degli eletti, tra fischi e beffe. La contestazione nacque dal riconoscimento di Armando Mazzei come nuovo sindaco di Roscigno. Palmieri presentò ricorso per l’annullamento di due schede contestategli. Il Consiglio di Stato gli diede ragione determinando un nuovo risultato: per entrambe le liste in campo (Roscigno Unita e Per Una nuova primavera) 249 voti. Fu così necessario andare al ballottaggio, a due anni dal voto, per eleggere il nuovo primo cittadino: fu eletto Palmieri. Il sindaco di Roscigno, ora, preannuncia ricorso contro la sentenza dei giudici.

Parla il sindaco

“Quella sera – ha spiegato Palmieri, come si legge su Ondanews – fui il primo a far avvisare i Carabinieri dato che il clima si stava riscaldando. L’ex presidente di seggio ha deciso di denunciarmi soltanto due anni dopo, subito dopo aver vinto le elezioni al ballottaggio dopo la sentenza del Consiglio di Stato. Dopo 30 anni di onorata carriera nella Guardia di Finanza vengo condannato per un reato che non ho commesso, senza che ci sia un minimo di prova“, ha concluso.