Condotta violenta verso gli operatori del centro di accoglienza: un arresto a Sanza

Carabinieri in azione, stamattina, a Sanza: è stato tratto in arresto un ospite del Centro di accoglienza Il Gabbiano. E' scattata, infatti, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Lagonegro nei confronti di J.M. classe '97 originario del Gambia, ospite della struttura in quanto richiedente asilo.

Le indagini

Dalle indagini, è emerso che l'uomo è responsabile di una continua condotta violenta e persecutoria nei confronti di alcuni operatori del centro: è stato, per questo, messo in manette e condotto presso la Casa circondariale di Potenza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.