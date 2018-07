Beni confiscati alla criminalità: conferenza dei servizi in Prefettura

Nella giornata di domani (4 luglio), alle 11, presso la Prefettura di Salerno, si terrà una Conferenza di Servizi per presentare a istituzioni ed enti pubblici i beni confiscati in via definitiva alla criminalità organizzata situati nei territori della provincia salernitana.

I dettagli

Durante la Conferenza, convocata dal direttore dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Ennio Mario Sodano, d’intesa con il Prefetto di Salerno Salvatore Malfi, i partecipanti avranno la possibilità di prendere visione degli 88 beni (appartamenti, box e terreni per un valore complessivo di oltre 6 milioni di euro) che si trovano sui propri territori e presentare direttamente le manifestazioni d’interesse. Interverranno alla riunione i rappresentanti della Regione Campania, della Provincia di Salerno, del Demanio e dei Comuni in cui si trovano i beni confiscati.

Dopo la conferenza stampa, indetta per le 12, presso il Salone Azzurro della Prefettura.