Congresso Filt Cgil Salerno: Arpino rieletto all’unanimità

L’assemblea generale della Filt Cgil di Salerno, al termine del VI Congresso Provinciale che si è tenuto nella giornata di ieri presso il Grand Hotel, ha confermato all’unanimità Gerardo Arpino come segretario generale.

Gli obiettivi

Arpino, 39 anni, per la prima volta alla guida dei lavoratori dei trasporti della Filt Cgil di Salerno, nella relazione introduttiva, ha sottolineato la necessità di mettere particolare attenzione e concentrarsi sul tema delle infrastrutture in considerazione dell’enorme potenzialità che può esprimere il territorio favorendo in tempi brevi interventi come il definitivo rilancio dell’Aeroporto Costa d’Amalfi, l’adeguamento del Porto Commerciale di Salerno e la realizzazione della Zes, il completamento della Metropolitana leggera, la costruzione della terza corsia e la messa in sicurezza del tratto Salerno-Fratte-Mercato San Severino del Raccordo Salerno-Avellino e di tutte le tratte stradali ed autostradali.

Dal dibattito, a cui, oltre a delegate e delegati, hanno dato il proprio contributo, Fabrizio Cuscito (Dipartimento Trasporto Aereo Filt Cgil Nazionale), Amedeo D’Alessio (Segretario Generale Filt Cgil Campania) e Arturo Sessa (Segretario Generale Cgil Salerno) è emersa la volontà di continuare le battaglie che in questi anni la Filt e la Confederazione hanno portato avanti, dalla difesa dell’occupazione, alla sicurezza sul lavoro, dalla lotta alla precarietà.

Il commento

Soddisfatto il segretario Sessa: “Il neo eletto segretario generale si è distinto brillantemente nel corso degli anni per impegno, militanza e rappresentanza delle istanze di tutto il comparto e siamo certi continuerà a lavorare nel solco della confederalità e per rafforzare la presenza della categoria sul territorio”.