A Salerno il "IV Congresso FLP": ecco tutti i partecipanti

E’ in programma per venerdì 15 novembre, il IV Congresso FLP intitolato “Innovare la Pubblica Amministrazione per rilanciare il sistema Italia". L’evento si svolgerà, dalle ore 10, all’interno del Grand Hotel in via Lungomare Tafuri, 1 a Salerno.

PROGRAMMA

SESSIONE DELLA MATTINA:

ORE 10.00 - 13.00

SALUTI

Alessandro Amitrano

Segretario Ufficio di Presidenza - Camera dei Deputati

Mario Casillo

Consigliere regionale - Regione Campania

RELAZIONE

Marco Carlomagno

Segretario Generale FLP

INTERVENTI

Fabio Massimo Castaldo

Vicepresidente Parlamento Europeo

Fabiana Dadone (contributo video)

Ministro per la Pubblica Amministrazione

TAVOLA ROTONDA

Edmondo Cirielli

Questore della Camera dei Deputati

Gianluca Cantalamessa

Commissione Giustizia - Camera dei Deputati

Iolanda Di Stasio

Commissione Giustizia - Camera dei Deputati

Marzia Ferraioli

Commissione Giustizia – Camera dei Deputati

Gianni Pittella

Commissione Politiche dell’UE - Senato

TAVOLO TEMATICO “PUBBLICA AMMINISTRAZIONE È INNOVAZIONE”

Valeria Fascione

Assessore Internazionalizzazione, Innovazione e start up Regione Campania

Antonio Naddeo

Presidente Aran

Roberto Cefalo

Dirigente Nazionale FLP

Eugenio Gallozzi

Docente Scuola Nazionale Amministrazione

Giorgio Ventre

Professore Ordinario Università Federico II

MODERA

Antonio Polito

Vicedirettore Corriere della Sera

SESSIONE DEL POMERIGGIO:

ORE 15.00 - 17.00

TAVOLO TEMATICO “INNOVAZIONE&DIRITTI”

INTERVENGONO:

Francesco Ricciardi

Sindaco Comune di Monteverde (AV)

Antonio Di Cintio

Dirigente Medico Azienda Ospedaliera Santa Maria Terni

Giorgio Germani

Presidente Anquap

Giancarlo Pittelli

Dirigente Nazionale FLP

Bruno Zoccarelli

Vice Segretario Generale Cosmed

MODERA

Pietro Salvatori

Giornalista Huffington Post

TAVOLO TEMATICO “INNOVAZIONE&CITTADINANZA”

INTERVENGONO:

Pietro Azzara

Presidente Italia4Blockchain

Lucia Di Giambattista

Cultore in materia ITC

Giuliano Di Pardo

Studio Di Pardo

Antonio Foccillo

Segretario Confederale UIL

Romano Minardi

Collaboratore del Ministero dell’interno e dell’Istat in materie anagrafiche

Rinaldo Satolli

Dirigente Nazionale FLP

TAVOLO TEMATICO “INNOVAZIONE&ECONOMIA”

INTERVENGONO:

Cosimo Adelizzi

Vicepresidente Commissione Bicamerale per la Semplificazione

Commissione Bilancio – Camera dei Deputati

Andrea Cioffi

Commissione Lavoro – Senato

Mino Dinoi

Presidente Confederazione AEPI

Mario Fiorentino

Direttore Generale per la politica industriale, l’innovazione e le PMI - MISE

Massimo Lo Cicero

Economista Docente Universitario

Vincenzo Patricelli

Dirigente Nazionale FLP

Lina Piccolo

Vice Presidente Confindustria Salerno