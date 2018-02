Congresso Siulp Salerno: Senatore riconfermato segretario generale

Approfondimenti Il direttivo provinciale del Siulp sulle pensioni

“Il Siulp quale modello di sindacato per il nuovo mondo globalizzato” è stato il tema dell’ottavo congresso provinciale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia svoltosi, ieri. presso l’Hotel Holiday Inn di Cava de’ Tirreni. Durante i lavori è avvenuta la nomina, all’unanimità, del direttivo provinciale, che ha a sua volta riconfermato alla guida del Siulp Salerno il segretario generale provinciale uscente Severino Senatore.

Il dibattito

Presenti al congresso il segretario nazionale Felice Romano, i vertici locali dell’amministrazione della Polizia di Stato e anche il Procuratore Generale Leonida Primicerio. “La presenza di tali personalità è stata di fondamentale importanza - si legge in una nota - per approfondire le tematiche cogenti di questo particolare periodo storico in cui gli uomini e le donne della Polizia di Stato si trovano ad operare. Tra tutti, il tema di spicco è stato senza dubbio quello della sicurezza: in una società in continua evoluzione è fondamentale che vengano predisposti strumenti e strategie che consentano agli operatori di pubblica sicurezza di anticipare e quindi evitare, non rincorrere, le occasioni criminose”. Per questo il Siulp si è incaricato dell’onere di “pianificare e suggerire agli organi legislativi nuove soluzioni che rendano il ruolo degli operatori di polizia più efficiente e allo stesso tempo più sicuro per tutti”.