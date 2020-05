Anomalia nella consegna delle mascherine a Nocera Superiore: il sindaco scrive a De Luca

Anomalia nella consegne delle mascherine, a Nocera Superiore. Il sindaco Giovanni Maria Cuofano ha inviato una nota alla Regione Campania, per segnalare la consegna parziale dei dispositivi di sicurezza, a seguito di diverse segnalazioni giunte dai cittadini che avevano lamentato di non aver ricevuto il presidio di protezione.

“Caro Presidente, la informo che a Nocera Superiore è stata effettuata una consegna delle mascherine in maniera non uniforme e completa. Diversi cittadini mi segnalano una mancata consegna e di aree urbane non correttamente coperte da Poste Italiane attraverso i suoi dipendenti.

Al fine di assicurare a tutta la popolazione il presidio protettivo, Le chiedo un interessamento al fine di dirimere quest’anomalia in fase di smistamento”.