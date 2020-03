Coronavirus, De Luca: "Oggi sono arrivate in Campania circa 36mila mascherine"

Dalla Protezione Civile, nella giornata di oggi, sono arrivate in Campania 33.000 mascherine FFP2 e 2.720 mascherine FFP3. Ieri, con una lettera inviata al premier Conte, il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, aveva lamentato la scarsità di mezzi e di presidi sanitari.

Il commento del Governatore Vincenzo De Luca

"Non è un grande quantitativo, ma ci auguriamo che sia l'inizio di un programma più ampio di consegne alla Campania del materiale sanitario necessario. Di queste forniture, com'è noto, è responsabile esclusivamente la Protezione Civile. Controlleremo ora per ora che questo programma di consegne vada avanti in maniera programmata. Per il resto, sta andando a regime il piano di potenziamento sugli esiti dei tamponi. Com'è noto abbiamo avuto nel giro di una settimana, oltre all'unico laboratorio del Cotugno, altri 9 laboratori in tutta la regione. Entro questo fine settimana, ci sarà la possibilità di avere i risultati entro le 24 ore, senza più arretrati".

Intanto, è confermato l'arrivo per lunedì di un primo blocco del milione di kit rapidi che la Regione ha ordinato direttamente a fornitori cinesi. "Stiamo procedendo per quanto riguarda le visiere trasparenti, nella verifica di un prototipo per farlo produrre direttamente ad aziende campane - si legge in una nota della Regione-Proseguono i lavori appaltati dalla Regione per realizzare altre strutture ospedaliere nuove per 120 posti letto Covid. Saranno pronte in due settimane", come riportato dall'Ansa.