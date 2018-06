Conservatorio, Napoli incontra il direttore: "Utilizzeremo insieme l'Auditorium"

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha incontrato il direttore del Conservatorio di Salerno Imma Di Battista per discutere del futuro dell’Auditorium.

L'annuncio

A rivelarlo è lo stesso primo cittadino che annuncia: “Abbiamo concordato, in un clima di operosa collaborazione, le linee generali per una sinergia programmatica riguardo all'utilizzo condiviso dell'Auditorium e degli spazi ormai prossimi all'inaugurazione nel rispetto delle reciproche esigenze ed ineludili prerogative e responsabilità. Dopo aver, con grande fatica, recuperato e riaperto i contenitori per l'arte e lo spettacolo, ci concentriamo adesso sui contenuti puntando sempre all'eccellenza assoluta con passione e competenza”.