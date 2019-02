Movida e rischi: la piaga della sosta selvaggia, parla Pessolano

"Movida sì, ma non a discapito del traffico cittadino. Movida sì ma non a costo del decoro urbano. Movida sì ma non a rischio della vita dei cittadini. Chi deve decidere è ancora in tempo per farlo. Controlli, prevenzione e repressione". E' quanto scritto su Facebook dal consigliere comunale, Donato Pessolano.

Il punto della situazione

Dopo l’ennesimo sabato sera all’insegna della sosta selvaggia e dell’incivilità, infatti, il consigliere ha reso pubblica la sua riflessione sul social nerwork. Sosta in tripla fila su Lungomare Trieste e su Via Roma: non migliore la situazione in via Monti, piazza Matteo Luciani, Via Lista ed anche la strada Statale 18 Tirrenia inferiore. Tanta amarezza, dunque, e l'auspicio di incrementare i controlli per stroncare l'odioso comportamento di alcuni automobilisti.