Consiglio Comunale: approvazione dei provvedimenti finanziari

L'assise pubblica dedicata ai provvedimenti finanziari – addizionale Irpef, aliquote IMU e TASI – si apre con un minuto di raccoglimento per Giampiero Naddeo, fratello del consigliere Corrado. Poi Zitarosa, con la voce rotta dal pianto, formalizza la sua uscita di scena da Forza Italia, annunciata nei giorni scorsi. "Lascio dopo 18 anni di militanza - dice- mi dichiaro indipendente e resterò all'opposizione".

I provvedimenti

Dopo l’approvazione all’unanimità del verbale del 28 dicembre scorso, spazio alla relazione del sindaco Enzo Napoli, che fa le veci dell’assessore dimissionario Roberto De Luca. “Dal 2007 al 2018 – spiega il primo cittadino nella sua relazione tecnica – abbiamo incassato 32 milioni di euro in meno di fondi statali. Si tratta di un Consiglio Comunale di carattere tecnico con delle misure che auspico possano essere approvate”. Per quanto riguarda l’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2018, come l’anno scorso la fascia di esenzione è per redditi fino a diecimila euro. L'addizionale IRPEF passa con 25 voti favorevoli e 5 contrari. L'approvazione del piano finanziario e tariffe TARI anno 2018 votate con 26 favorevoli e 6 contrari. Per le aliquote TASI, 25 voti favorevoli (esce dall'aula il consigliere Gallo) e 6 contrari. Per le aliquote IMU, 25 voti favorevoli, 6 contrari. Quantità e qualità di prezzo di cessione di aree e fabbricati (residenza, attività produttive e terziarie): 26 voti favorevoli, 5 contrari.

Le stoccate

Però "c'è un vulnus". Ne parla il consigliere Cammarota: "La relazione viene letta da un'altra persona perché manca un assessore al bilancio, che pure era persona preparata. Non entro nel merito della corrispondenza tra il sindaco e l'assessore. Il problema è un altro: voglio il mio assessore al bilancio, il mio interlocutore. E' un'assenza grave, perché riguardo la IMU su terreni ex agricoli, qualcuno oggi avrebbe dovuto spiegare per quale motivo i cittadini hanno pagato e stanno pagando, per questi dieci anni di Puc, fino a ottanta volte in più di quello che pagavano prima per un vantaggio - la edificabilità - non richiesto, non realizzato ed adesso addirittura scaduto. Neppure nel peggiore sistema comunista esisteva una cosa del genere. Oltre al danno anche la beffa: rimborserete questi soldi versati quando i terreni verranno declassificati?".

Le bordate di Celano

"Un Ente non può funzionare senza un riferimento che si occupi della gestione economica e finanziaria - incalza il consigliere d'opposizione, Roberto Celano, riferendosi alle dimissioni di Roberto De Luca -. Non servono scambi di amorosi sensi tra persone che potrebbero sentirsi anche privatamente per dimostrare sensi di responsabilità che non ci sono. Serve, invece, un assessore con urgenza. Abbiamo una pressione tributaria altissima a fronte di servizi inesistenti. Salerno è una cloaca, si trova in una situazione vergognosa e lo ha dichiarato anche il vostro ex sindaco - dice Celano rivolgendosi alla maggioranza - che ha di nuovo bacchettato l'attuale primo cittadino. Chi approva questi provvedimenti si rende complice di una truffa. Lo dico e lo ripeto: è una truffa. Vi chiedo di querelarmi, perché voglio difendere fino in fondo i cittadini salernitani che sono vessati da artifizi contabili con il contributo di organi di controllo che sono troppo sopiti e dormienti. Probabilmente deve essere foraggiato il sistema e non si deve soltanto pagare il costo del ciclo dei rifiuti. Chi vota questa delibera commette una illegittimità. State truffando i cittadini salernitani. Voglio essere querelato per difenderli".

La controversia

S'è discusso ad oltranza sulla eliminazione del terzo punto all'ordine del giorno: realizzazione ampliamento struttura di accoglienza associazione "L'Abbraccio". Celano aveva chiesto nei giorni scorsi di attenersi alle decisioni assunte durante la riunione dei capigruppo, eliminando la discussione per lasciare il posto ad altri argomenti urgenti e indifferibili. "Abbiamo necessità di cantierizzare e completare la sala, entro giugno. In assenza di ciò, non potremo accedere a fondi per la realizzazione di una scuola di falegnameria - così il consigliere D'Alessio - Proveremo ad ottenere un'altra piccola proroga con l'aggiunta dell'argomento nel prossimo consiglio, sperando che il rinvio non produca la rinuncia ai fondi. C'è stato un problema di interpretazione dell'ordine del giorno e la responsabilità ce la prendiamo tutta. Con garbo istituzionale, preso atto della richiesta abbiamo deciso di fare un approfondimento". Dunque tutto rimandato? Trascorre molto tempo, prima di deciderlo. Rinvio o votazione? D'Alessio aveva preso atto della richiesta; Celano e Cammarota propendono per la votazione "ma D'Alessio non dica speriamo che non si perdano fondi. La responsabilità politica di eventuali ritrdi è tutta vostra, tutta della maggioranza". Santoro chiede il rinvio e Lambiase chiede "di capire bene la destinazione d'uso, per non commettere lo stesso errore che si verificò per la chiesa del Galiziano". Il sindaco aggiunge: "Io voterei e non rimanderei la votazione. Se non accade, sono certo che ad aprile nulla sarà pregiudicato. D'altra parte la proposta di rinvio è un atto di cortesia nei confronti dell'opposizione". Nico Mazzeo attacca Santoro: "Basta ritenere che da questa parte ci siano persone incapaci. Ci sono continue illazioni. Basta offese". Poi Mimmo Ventura: "Basta, ci avete scocciato. Voi oltre all'opposizione, che cosa fate? Voi vi opponete a tutto: anche ai morti. Basta, ora basta. Sono dieci anni che non parlo e sono rimasto muto. Ora mi avete seccato". Dopo schermaglie ad oltranza, si vota solo a favore o contro e non per il rinvio, perché D'Alessio nel frattempo ritira la proposta. Si vota: tutti favorevoli, tranne Lambiase astenuto. Gallo, Stasi e Dante Santoro assenti.