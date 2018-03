Giovedì il Consiglio Comunale, Celano: "Non si parli de L'Abbraccio"

Giovedì 29 marzo è fissato il prossimo Consiglio Comunale ma è subito polemica. Con una lettera inviata al sindaco Napoli, al presidente del Consiglio Comunale, Ferrara, al segretario generale, Menna, ed al responsabile dell'ufficio Consiglio Comunale, Candito, il consigliere comunale Roberto Celano chiede che i lavori di ampliamento della struttura di accoglienza non rientrino tra i temi all'ordine del giorno della prossima assise comunale. Sono stati, invece, inseriti come terzo argomento da trattare, a differenza di quanto concordato nella conferenza dei capigruppo. "Va eliminato - ribadisce Celano - perché non rientra tra gli argomenti stabiliti, ritenuti urgenti ed indifferibili".

Giovedì 29 marzo, dovrà essere anche approvato il verbale della seduta del 28 dicembre 2017. Poi i provvedimenti finanziari: addizionale comunale all'IRPEF, approvazione piano finanziario e tariffe TARI, aliquote TASI, aliquote IMU, quantità e qualità di prezzo di cessione delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie.