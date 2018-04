Il Consiglio Comunale si riunisce il 17 aprile: ecco gli argomenti

Il Consiglio Comunale è stato convocato martedì 17 aprile, alle ore 9. A Palazzo di Città saranno esaminati 12 punti all'ordine del giorno, tra i quali i provvedimenti finanziari con il riconoscimento di debiti fuori bilancio, il sito di stoccaggio ad Ostaglio, parcheggi Crescent, parrocchie, aree mercatali. Ecco nel dettaglio gli argomenti da discutere in Consiglio: approvazione verbale seduta del 29 marzo scorso, interrogazioni ed interpellanze, provvedimenti finanziari con approvazione del bilancio di previsione 2018, variazione al bilancio di previsione 2018, riconoscimento dei debiti fuori bilancio dell'immobile di via Mercanti numero 49, impianto di stoccaggio di Ostaglio – affidamento gestione Salerno Pulita SpA, impianto compostaggio integrazione deliberazione del 29 maggio 2017, provvedimenti in merito ai parcheggi pertinenziali edificio Crescent, aree mercatali (delibera quadro), regolamento per la disciplina delle autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico e privato per l'installazione di arredi mobili (dehors) a servizio di pubblici esercizi, piano particolareggiato d'ambito di iniziativa pubblica per l'installazione di dehors posti a servizio dei pubblici esercizi siti in via Roma - lato monte nel tratto che va dalla chiesa di Santa Lucia alla chiesa dell'Annunziata, centro Parrocchiale di San Felice e Santa Maria Madre della Chiesa, info point Piazza Vittorio Veneto, RUEC.