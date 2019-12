Consiglio Comunale: approvato il bilancio, nodo Salerno Pulita

L'ultimo Consiglio Comunale del 2019 presentava diversi argomenti di rilievo approvati, in particolare in tema di bilancio. "Altro punto decisivo approvato - spiega il sindaco di Salerno, Enzo Napoli - è quello relativo a Salerno Pulita: con le organizzazioni sindacali abbiamo fatto un lavoro importante per fare in modo che non andasse perso neanche un posto; al contempo chiediamo ai lavoratori un grande senso di responsabilità per garantire il decoro della nostra città".

Le dediche

Purtroppo, in apertura di seduta, abbiamo commemorato alcune irreparabili perdite per la nostra città avvenute nelle ultime settimane: Marta Naddei, Giovanna Sessa, Antonello Crisci, Francesco Orio. A Marta intitoleremo, su proposta del consigliere Zitarosa, l'aula delle Commissioni Consiliari qui a Palazzo di Città. Ci impegneremo in futuro per far sì che il loro ricordo resti vivo nei nostri cuori.