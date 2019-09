Asi, condannati Canfora e Di Nesta. Cassandra: "Il risarcimento lo devolverò all'Airc"

Dopo la condanna in primo grado a due anni di reclusione per concussione a carico dell'ex presidente della Provincia e sindaco di Sarno Giuseppe Canfora e di Bruno Di Nesta (ex componente Asi ed ex direttore generale di Palazzo Sant'Agostino), l'artefice della denuncia Gianluigi Cassandra, ex presidente del Consorzio Asi di Salerno Gianluigi Cassandra commenta: "Sono soddisfatto che il tribunale abbia riconosciuto corretto quanto da me denunciato e che abbia accertato che gli attacchi che all’epoca ho subito esulavano dalle dinamiche della politica e che invece costituivano una condotta penalmente rilevante. Per fugare ogni dubbio sull’iniziativa giudiziaria da me intrapresa, ho deciso, sin dall’inizio, di devolvere integralmente le somme eventualmente liquidate dal giudice a titolo di risarcimento dei danni da me patiti, all’Airc (Fondazione per la Ricerca sul Cancro) . Ringrazio l’avvocato Marco Salerno per avermi assistito con professionalità e competenza” conclude Cassandra.