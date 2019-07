Consorzio Bacino Sa2, lavoratori senza stipendio: "E' vera emergenza"

Resta alta la tensione tra i lavoratori del Consorzio di Bacino Salerno 2 che ancora non hanno avuto rassicurazioni sul loro futuro. Le organizzazioni sindacali e i vertici si sono incontrati davanti alla Provincia per provare a trovare un’intesa, in primis sul pagamento degli stipendi che non vengono erogati da tre mesi.

La vertenza

Alcuni comuni hanno assunto diversi lavoratori con contratti a termine fino ad agosto. Poi la vertenza è destinata a riesplodere a settembre quando – come annunciato dal governatore della Campania De Luca – verrà chiuso per un mese anche l’impianto di compostaggio di Acerra. “Il commissario liquidatore Corona con atto unilaterale ha posto i lavoratori in mobilità obbligatoria” denuncia Angelo Rispoli (Fiadel che aggiunge: “Chiediamo all’ente d’ambito, alla Provincia e alla regione trovare una soluzione per questa emergenza”.