Consorzio di Bacino Sa2, i lavoratori pronti allo sciopero: rischio emergenza rifiuti

Le Rsu del Consorzio di Bacino Salerno 2, insieme alle segreterie provinciali di Cgil, Cisl, Uil e Fiadel sono nuovamente sul piede di guerra.

La riunione

L’incontro sul futuro lavorativo di ben 50 dipendenti, svoltosi martedì 26 febbraio in Prefettura a Salerno, ha avuto esito negativo. Per questo le sigle sindacali hanno convocato per lunedì 4 marzo alle 11, presso la sede di via Scavate Caserosse, una conferenza stampa per illustrare la situazione venutasi a creare nelle ultime settimane, in attesa della proclamazione dello sciopero provinciale dei lavoratori del settore igiene urbana. Una vertenza, quella dei lavoratori del Corisa 2, che rischia di provocare una vera e propria emergenza nel settore dei rifiuti di Salerno.