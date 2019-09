Il Consorzio di Bacino Sa 2 condannato a pagare le spettanze a due lavoratori licenziati

I lavoratori licenziati dal Corisa2 hanno diritto alle spettanze. Lo ha stabilito il giudice Caterina Petrosino nell’udienza dell’11 settembre, respingendo la richiesta di sospensione del decreto ingiuntivo. Esultano due operatori, che in precedenza facevano parte della manodopera del Consorzio di Bacino.

La vertenza

Da un anno, circa 250 dipendenti messi alla porta, di cui 49 in mobilità, attendono di veder riconosciuti i propri diritti, in particolare il riconoscimento del Tfr da parte del Consorzio. Due sono coloro che, tramite l’ufficio legale della Fiadel e l’avvocato Ignazio Ardizio, hanno intentato causa, uscendo infine vincitori. Non solo il decreto ingiuntivo non è stato sospeso, ma sono stati riconosciuti il credito ai lavoratori e il pignoramento verso terzi che loro stessi attiveranno. Oltre alle spettanze, il Consorzio è stato condannato a pagare le spese processuali.

Il commento di Rispoli (Fiadel):