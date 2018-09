Stipendi gonfiati, condannato l'ex dipendente del Consorzio Farmaceutico di Salerno

L’ex responsabile del settore paghe del Consorzio farmaceutico intercomunale di Salerno dovrà restituire all’ente pubblico ben 260 mila euro.

La sentenza

A stabilirlo – riporta Il Mattino - i giudici della Corte di Conti condannandolo al pagamento di 229mila euro a titolo di danno erariale e 30mila a titolo di danno di servizio. Secondo la procura regionale della Corte dei Conti, difatti, l’uomo, dal 2007 al 2015, avrebbe gonfiato le proprie buste paga firmando bonifici contraffatti. Cambiava gli ultimi numeri dei conti per impedire di risalire a lui. Per lo stesso reato, contestatogli questa volta dalla procura ordinaria, è in attesa di rito abbreviato che sarà celebrato alla ripresa delle attività giudiziarie dinanzi al gup Marilena Albarano. A denunciarlo fu direttamente il presidente del consorzio Michele Inserra, nel marzo del 2016, che prese di mira anche altri due ex dipendenti.