Consorzio farmaceutico e Provincia di Salerno: conferenza Uil

Mercoledì 24 gennaio alle ore 10.430, in via Lucio Petrone a Salerno, la segreteria provinciale della Uil Federazione poteri locali terrà una conferenza stampa per fare il punto sulle principali vertenze in corso sul territorio salernitano. Tra i temi trattati, in programma un approfondimento su sanità pubblica e privata. Si parlerà del Consorzio farmaceutico intercomunale, poi dei dipendenti della Provincia di Salerno costretti a timbrare il cartellino a 40 chilometri di distanza dal luogo. Sotto la lente d'ingrandimento della Uil anche i contratti nel settore della Pubblica amministrazione. All’incontro interverranno Donato Salvato, segretario della Uil Fpl provincia di Salerno, e i componenti della segreteria provinciale: Lorenzo Conte, Biagio Tomasco, Giuseppe Russo, Antonio Malangone e Carlo Astone.