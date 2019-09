Consorzio Rifiuti, mancato versamento dell'Iva: indagati 13 sindaci

Tredici sindaci sono finiti sotto la lente d’ingrandimento della Procura di Nocera Inferiore per via di una voragine di diversi milioni di euro nelle casse dell’Agenzia delle Entrate. Tutto nasce - riporta Il Mattino - dal mancato pagamento dell’Iva da parte del commissario liquidatore del Consorzio per la gestione integrata di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Bacino Salerno 1 Fabio Siani, il quale, insieme ai 13 primi cittadini è finito nel mirino degli inquirenti. A distanza di cinque anni dall’avvio dell’inchiesta si è arrivati alla conclusione delle indagini. E, infatti, il sostituto procuratore Davide Palmieri ha fatto notificare ai sindaci dell’Agro nocerino sarnese e della Valle dell’Irno l’avviso della conclusione delle indagini preliminari e l’informazione di garanzia.

I nomi

Si tratta di sindaci o ex sindaci accusati, in concorso con il commissario liquidatore, di non aver pagato, nei tempi previsti, l’acconto dell’Iva dovuta negli anni d’imposta 2013 e 2014. Si tratta di Marco Galdi, ex sindaco di Cava de’ Tirreni, Francesco Longanella, ex sindaco di Castel San Giorgio, Giovanni Romano, ex sindaco di Mercato San Severino, Francesco Gismondi ex sindaco di Calvanico, Gaetano Montalbano ex sindaco di Nocera Superiore, Salvatore Bottone ex sindaco di Pagani, Carmine Citro, ex sindaco di Pellezzano, Andrea Pascarelli, ex sindaco di Roccapiemonte, Sabato Tenore, ex sindaco di Siano, Pietro Pentangelo, sindaco di Corbara, Cosimo Annunziata, sindaco di San Marzano sul Sarno, Nunzio Carpentieri, sindaco di Sant’Egidio del Monte Albino e Manlio Torquato, sindaco di Nocera Inferiore.