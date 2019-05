Consorzio di Bacino Sa2, i lavoratori occupano la sede: esplode la protesta

Esplode la protesta dei lavoratori del Consorzio di Bacino Sa2 che, questa mattina, stanno occupando la sede di via Scavate Case Rosse, al confine tra Salerno e Pontecagnano Faiano.

La vertenza

Si tratta di 42 dipendenti che, nono essendo stati “cantierizzati” presso i comuni della provincia, rischiano da oggi di restare senza lavoro ed entrare in regime di “disponibilità”. Oggi, infatti, il Consorzio cesserà la sua attività. Sono 17 i Comuni non serviti dai servizi del Consorzio che sono del tutto assenti dalla discussione sulla ripartizione, mentre nei 23 comuni serviti dall’Ente solo in alcuni casi si è proceduto all’assorbimento della quota di intercantieri assegnata dal “Piano di ripartizione”. Mancano all’appello Comuni importanti come Eboli, Capaccio, Battipaglia, Pontecagnano, Amalfi, Ravello, Campagna, Cetara etc.

Sul posto è arrivata anche la Polizia insieme ai vigili del fuoco per monitorare la situazione. Alcuni lavoratori, infatti, sono saliti sul tetto della struttura.

