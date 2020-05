Roccapiemonte, spreco di acqua potabile: al via le sospensioni notturne

Con le disposizioni del Governo, della Regione Campania con le raccomandazioni di restare a casa e intensificare il lavaggio delle mani, vi è stato un sensibile incremento dell’utilizzo dell’acqua potabile che ha portato difficoltà e carenze ai pozzi comunali con i quali si gestisce a Roccapiemonte il fondamentale servizio di erogazione idrica. Negli ultimi anni si è verificata già una significativa riduzione delle risorse idriche con abbassamenti delle falde e diminuzione delle portate utilizzabili dai pozzi, una scarsità di precipitazioni e anzi il conseguente aumento dei periodi con elevate temperature, che hanno determinato una graduale diminuzione della disponibilità d’acqua potabile erogata dalle reti idriche di questo Comune.

Le motivazioni

Per tutti questi motivi, le vasche di accumulo dell’acquedotto di Roccapiemonte, non di rado, non riescono a mantenere una pressione tale da far fronte alla richiesta delle utenze. Preso atto dell’estrema difficoltà di garantire un idoneo quantitativo di acqua potabile per le abitazioni poste ai piani più elevati dei fabbricati ovvero per quelle poste ai margini dell'abitato, specie nei fine settimana, evidenziato che la gestione del servizio idrico è autonomamente garantita dai serbatoi comunali, si è ritenuto necessario disporre l’interruzione dell’erogazione dell’acqua potabile nelle ore notturne, dalle ore 23 alle ore 5, in via sperimentale e per ora provvisoria, per ogni lunedì, mercoledì e venerdì sera, al fine di consentire il maggior accumulo di acqua captata nei serbatoi dell’acquedotto comunale e fornire, così, un buon servizio alla popolazione nelle ore diurne (5 – 23), specie nei fine settimana nelle quali è maggiore la richiesta di acqua potabile. Il primo cittadino sta anche provvedendo inoltre a emettere nuova ordinanza con la quale sarà fatto divieto di utilizzare l’acqua potabile per innaffiare prati e giardini e per riempire le piscine private. Saranno effettuati mirati controlli e i trasgressori sanzionati così come previsto.

Parla il sindaco Carmine Pagano