Covid-19: positivo un familiare della 1° persona contagiata a Vibonati, i provvedimenti

Riflettori puntati sul Covid-19 a Vibonati. Il sindaco Francesco Brusco ha reso noto che è appena arrivata la PEC con cui, oltre alla già accertata positività già comunicata, è stata affermata la positività di un altro componente della stessa famiglia e la negatività al Covid degli altri due parenti. In questi minuti, sta per essere notificata l'Ordinanza dell'isolamento obbligatorio primi due e all'isolamento fiduciario dei restanti due.

I test a "Le Ginestre"

Il primo cittadino, avendo riscontrato l'accesso della signora risultata positiva al Centro Commerciale "Le Ginestre" ha ordinato alla direzione di procedere ad effettuare il Test Rapido al Covid tutti i dipendenti della struttura. Ha inoltre ordinato, con provvedimento che sarà notificato in queste ore, la prescrizione per tutti i cittadini che accedono agli esercizi Commerciali e in luoghi pubblici chiusi e comunque in tutti gli spostamenti consentiti l'obbligo dell'utilizzo della mascherina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le altre disposizioni

E' stata infine disposta la sanificazione di tutte le strutture commerciali e l'obbligo di posizionare all'ingresso i dispenser di gel igienizzanti e di fornire al personale dipendente, dove non lo avessero ancora fatto, tutti i dispositivi di protezione individuale. Infine, sempre ai fini della mappatura dei contatti, il Sindaco ha concordato con la Direzione Sanitaria del P.O. di Sapri di sottoporre a Test Rapido (Anticorpale) tutti gli operatori sanitari e parasanitari del Presidio dell'Immacolata e sottoporre a tampone il personale che ha avuto diretto contatto con i soggetti in questione.