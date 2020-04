Covid-19: 659 i contagi nel salernitano, i dati

Sono 659 i contagi da Covid-19 in provincia di Salerno, fino a ieri notte. Come è noto, risultano 4.410 i casi positivi in Campania, a fronte dei 73.094 effettuati. Si contano 359 persone decedute, nonchè 1.269 guarite (di cui 1227 totalmente e 42 clinicamente).

Il riparto per provincia:

Provincia di Napoli: 2.416 (di cui 908 Napoli Città e 1508 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 659

Provincia di Avellino: 454

Provincia di Caserta: 420

Provincia di Benevento: 182

Altri in fase di verifica Asl: 279

