Missione in Madagascar: da Salerno parte il container per gli aiuti umanitari, l'appello

Occorrono volontari per il carico raccolto per i piccoli e le famiglie del Madagascar: lunedì 8 luglio alle ore 8.30, l'associazione Venite Libenter riempirà il container di aiuti umanitari a sostegno della missione curata da don Mario Salerno, parroco di San Demetrio.

L'appello

"Sarà un lavoro enorme e speriamo di trovare altri volontari che ci diano una mano. - ha detto Rossano Braca, presidente di Venite Libenter - L'appuntamento è per le 8.30 in via Gramsci 33, a Salerno". La raccolta dei beni è già stata ultimata, con il prezioso contributo di Siniscalchi che ha donato delle altalene e della Salernitana femminile che ha regalato palloni e magliette, oltre che della compagnia Gallozzi che ha offerto una tariffa agevolata per il trasporto. Chiunque volesse dare una mano per il carico della merce destinata a chi ha bisogno, può contattare la pagina Facebook di Venite Libenter.