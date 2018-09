Conto alla rovescia per l'inaugurazione de La Fabbrica, open day di Virgin Active

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Lo sport protagonista a La Fabbrica. Cresce l’attesa per il conto alla rovescia del primo Life style center d’Italia che inaugurerà giovedi 27 settembre ma intanto ci si prepara all’atteso open day di Virgin Active, leader mondiale del fitness, dal 6 al 9 settembre con esibizioni a partire dalle ore 11 del mattino fino ai corsi pomeridiani. Contemporaneamente si terrà l’open day di Casa Olympic Salerno, la struttura diventa la sede ufficiale ed innovativa della Scuola calcio Olympic Salerno, diretta dal presidente Matteo Pisapia.

La Fabbrica di Salerno è alle battute finali. I colloqui di lavoro sono iniziati, il totem – che promuove la presenza dei brand - è stato issato, i lavori del primo Life Style Center d’Italia – atteso da migliaia di persone per i servizi sportivi e di intrattenimento innovativi, disponibili tutto l’anno perché indoor – sono quasi terminati.

L’area parking di circa 1.400 posti – con posti rosa e per disabili oltre che dotate di colonnine per la ricarica di auto elettriche – è stata asfaltata. I campi da calcio di Casa Olympic, prossima sede ufficiale della Scuola calcio Olympic Salerno, sono stati completati, con essi la struttura in cemento compresa di spalti e la zona interna con uffici, spogliatoi e location di ingresso con vetrate a vista. La Fabbrica sarà la città dello sport, unica in Italia ad associare allo shopping, l’intrattenimento e il benessere.

Si inizierà, quindi, giovedi 6 settembre con l’open day al Villaggio Fitness Salerno e di Casa Olympic. Il 27 settembre sarà la volta dell'inaugurazione dell’area shopping ed intrattenimento.

La Fabbrica ha iniziato ad ufficializzare altri brand che opereranno all’interno del Centro. Oltre ai già annunciati Virgin Active e Blu Park Salerno, marchio responsabile dell’area playground per i bambini, bowling e go-kart, La Fabbrica ha annunciato l’apertura di Mobilya Arredamenti, che apre a Salerno il suo quarto store in Campania e che promuove il made in Italy, Supermercati Sisa con Eccellenze Italiane, il marchio che seleziona il meglio dei prodotti italiani, Intelligent Store, brand nazionale dall’azienda di abbigliamento Piazza Italia, lo store Mondadori ed Expert Gruppo Somma. Altri brand verranno annunciati nelle prossime settimane. Noesi Evolution si occuperà della sicurezza sui luoghi di lavoro, attraverso il piano di evacuazione, la valutazione dei rischi e le vie di fuga.

«Siamo orgogliosi di essere arrivati al traguardo – dice il presidente della Fabbrica di Salerno Giuseppe Lettieri – nonostante le difficoltà legate all’imponenza del progetto, abbiamo potuto contare - e contiamo - su una grande squadra di tecnici. Tutti hanno contribuito alla realizzazione della Fabbrica, che accrescerà a Salerno l’offerta di servizi di qualità nello shopping, nell’intrattenimento, nello sport e nel benessere. Siamo pronti ad aprire e ad accogliere tutti. Contiamo anche nell’Asi e nell’amministrazione comunale di Salerno per il supporto oltre che in una necessaria accelerazione nei lavori esterni di urbanizzazione della struttura che - conclude Lettieri - chiuderebbe un cerchio importante nel quadro generale della riconversione dell’area».