Tabacchi lavorati esteri di contrabbando: sequestri a Salerno e nell'Agro

Guardia di Finanza in azione nel salernitano: nell’ambito della lotta al contrabbando di Tabacchi Lavorati Esteri, le fiamme gialle hanno sequetrato 7 kg di merce tra Salerno, Sarno e Pagani. I militari del Gruppo di Salerno in servizio nello scalo portuale cittadino, in due distinte operazioni, hanno scovato 6 kg di tabacchi privi dei contrassegni di Stato: 2 kg sono stati sequestrati ad un tunisino e 4 kg ad un italiano. Il quantitativo di “bionde” era nascosto nelle rispettive auto, in arrivo dall’estero.

Il bliz nell'Agro

I Finanzieri della Compagnia di Scafati, poi, hanno colto in flagranza di reato un sarnese, con precedenti. L’intervento ha consentito di sottoporre a sequestro 1/2 Kg di tabacchi lavorati esteri di marche diverse, destinato al mercato locale del “porta a porta”. Le Fiamme Gialle di Nocera Inferiore, infine, hanno controllato a Pagani un circolo ricreativo dove era in vendita 1/2 kg di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, per i soci. I 4 responsabili sono stati segnalati alle competenti Autorità e sono stati sanzionati, mentre i 7 kg di Tabacchi Lavorati Esteri sono stati sequestrati.