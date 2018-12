“Il contrasto alla frode ed alla corruzione della performance sportiva”: dibattito a Salerno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il giorno 7 Dicembre 2018 presso il Salone di Rappresentanza della Camera di Commercio di Salerno (sito in Salerno alla via Roma n.29), dalle ore 16.00 alle ore 20.00 p.m., si terrà il Convegno dal titolo: “Il contrasto alla frode ed alla corruzione della “performance sportiva” tra il sistema giudiziario ordinario, sportivo e contabile”, quale giornata di studi dedicata alla lotta alla corruzione, in concerto con l’Università degli Studi di Salerno e l’Ordine degli Avvocati del Foro di Salerno. Al convegno è stato concesso il patrocinio morale del C.O.N.I. e dell’A.I.A., con relativo elenco dei relatori/docenti di settore partecipanti.