Contro la violenza sulle donne "Diario Di Una Perfetta Imperfetta"

Domenica 16 dicembre alle ore 11:30 contro la violenza sulle donne. A tal proposito,Studio Pasta Paesanella e Framuri Vini, ospiteranno la Scrittrice Gabriella Seccia per la presentazione del libro "Diario di una perfetta imperfetta" ispirato a una storia vera. Il libro ha un unico scopo, ovvero quello di dare forza a donne che come l'autrice sono rimaste bloccate in situazioni particolari della propria vita, donne sole, maltrattate, sfruttate, violentate psicologicamente; donne e mamme vittime di uomini "malati" spesso alle prese con disperazioni devastanti. Donne che non hanno più voglia e coraggio di credere in sé stesse, di pensare che a pochi passi c'è la vita quella vera. La presentazione si terrà presso ristorante Studio Pasta in via P. Capasso 25/27 Salerno. Per info: 0892963293