E' tempo di controesodo, ma c'è chi va in ferie: code di traffico in A2 e A30

Sono ore di traffico molto intenso sull'autostrada A2 del Mediterraneo e anche sulla A30 Caserta-Roma. E' infatti tempo di controesodo e di rientro in città per chi ha finito le vacanze estive, ma anche di partenza per chi ha scelto l'ultima settimana di agosto per raggiungere le località turistiche.

I rallentamenti

Traffico da "bollino rosso", gravato anche dallo sciopero dei casellanti "a seguito della rottura della trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di settore, in continuità con il primo sciopero proclamato dalle organizzazioni di categoria il 4 e 5 agosto. Particolari disagi di stanno registrando in queste ore sull’A2, tra gli svincoli di Eboli e Battipaglia. Rallentamenti anche nella arterie stradali interne che conducono alle città di mare.